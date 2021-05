Déconfinement : les commerces vont-ils ouvrir le dimanche ?

Isabelle Dejean, une commerçante toulousaine (Haute-Garonne), ne sait plus où stocker ses milliers de paires de chaussures invendues. Elle attend ainsi avec impatience la réouverture de son commerce mercredi 19 mai, afin de reconstituer un peu de trésorerie, en ouvrant s'il le faut le dimanche. "On ne demande que ça, on a fermé pendant sept semaines, explique cette dernière. Ouvrir le dimanche, si ça doit être rentable, il faudrait essayer déjà, pour voir si les gens sont au rendez-vous."

Un surcout salarial

Plusieurs commerçants de Toulouse ont déposé une dérogation pour ouvrir le dimanche de mai et de juin. La préfecture n'a pas encore tranché, mais les clients y semblent favorables. "Si les terrasses rouvrent, si les boulangeries sont ouvertes, je pense que tout le monde serait prêt à venir le dimanche", estime une jeune femme.

Une ombre au tableau toutefois : le droit du travail oblige l'employeur à payer double ses salaries le dimanche, et à offrir un jour de récupération. "Si Monsieur Bruno Lemaire veut nous aider en nous proposant d'ouvrir le dimanche, qu'il nous offre en même temps une compensation pour compenser ce surcoût salarial", avance Philippe Léon, président de la fédération des commerçants du centre-ville.