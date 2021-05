Déconfinement : les commerces non-essentiels n'ont plus de temps à perdre

C. Guttin, Q. Monaton, L. Lavieille

Prendre le chemin des magasins, déambuler devant les vitrines, franchir le seuil d'une boutique : depuis mercredi 19 mai, c'est à nouveau possible. À Tours (Indre-et-Loire), les commerçants dits non-essentiels, fermés à cause de la situation sanitaire, attendaient ce moment avec impatience. Pour attirer les clients, certains n'hésitent pas à casser les prix. "Nous avons besoin de voir du monde, et cela permet à une autre clientèle de découvrir la marque", explique la gérante d'une boutique de prêt-à-porter.

Échéances repoussées et difficultés financières

D'autres commerçants indépendants ont pour priorité d'écouler les stocks. "Nous avons une collection printemps-été qu'il faut vendre maintenant", s'impatiente le responsable d'un magasin de vêtements. Chaque mois, il doit rembourser entre 30 000 et 50 000 euros à ses fournisseurs. "Nous avons été obligés de repousser nos échéances d'avril et mai. Financièrement, c'est très juste", avoue-t-il. Désormais, comme tous les commerçants de la cité tourangelle, il espère que la saison va repartir en fanfare.