Déconfinement : le retour à une vie presque normale pour les Français

Les Français ont retrouvé, mardi 2 juin, le plaisir de commander un café en terrasse. De Toulouse (Haute-Garonne) à Caen (Calvados), ils ont partagé un même sentiment : celui de la liberté. "On voit les gens revivre, c’est que du plaisir", confirme un client. Pour une restauratrice, c’est le stress des débutants. Après le café, direction la plage. À Marseille (Bouches-du-Rhône), les Calanques ont retrouvé leurs baigneurs, parfois bruyants. Pas de musique trop forte, il faut respecter la faune et la flore qui s’étaient réappropriés les lieux pendant le confinement.

Reprendre ses habitudes

Loin des foules d’été, l’ambiance reste tout de même familiale et tout le monde reprend ses habitudes. À Amiens (Somme), les bruits des couverts et des rires résonnent à nouveau. À Paris, sur les Champs-Élysées, on prend du plaisir à revoir les terrasses bondées. Il y a les Français gourmands, et puis les curieux. À Lyon (Rhône), le musée des Confluences a rouvert. Ses premiers visiteurs sont avant tout venus soutenir la culture.

