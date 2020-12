Déconfinement : le point sur le couvre-feu appliqué dès le 15 décembre

Les Français pourront se déplacer librement sans attestation et sans limite kilométrique en journée à partir du mardi 15 décembre. Le confinement laisse place à un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin jusqu’à nouvel ordre, y compris le soir du Nouvel An. 250 000 policiers et gendarmes veilleront au respect de l’interdiction de sortie. "Il n’y aura pas de tolérance, parce que les gens connaissent le dispositif, il faudra se munir d’une attestation dûment remplie. Il y a des motifs d’exception totalement valables", explique Camille Chaize, porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Visites assouplies dans les Ehpad

Seule la nuit du 24 au 25 décembre, soir de Noël, est épargné, et les familles pourront se regrouper. Les visites dans les Ehpad seront autorisées sur rendez-vous, et les pensionnaires pourront se rendre dans leur famille, à condition de réaliser un test Covid à leur retour. Les autorités recommandent tout de même un isolement de sept jours à leur retour.

