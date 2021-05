Déconfinement : le mode d'emploi des réouvertures

Le gouvernement compte sur la responsabilité de tous, en cette deuxième phase du déconfinement débutée mercredi 19 mai. "On ne rentre toujours pas à n'importe quelle heure : le couvre-feu est repoussé à 21 heures", explique la journaliste France Télévisions Anne-Claire Le Sann, sur le plateau du 12/13 de France 3. La vie reprend, "mais attention, il y a tout de même des règles à respecter : pas plus de six personnes par table. Dans les magasins et au musée, la jauge impose 8 mètres carrés par personne. Au cinéma et pour les concerts, la jauge est à 35%". Ces règles s'appliquent jusqu'au 9 juin.

Prochaine étape le 9 juin

Le 9 juin, le couvre-feu passera à 23 heures "en principe, si la situation sanitaire continue de s'améliorer", nuance toutefois la journaliste, mercredi 19 mai. "Il sera possible d'aller au restaurant en intérieur, mais pas plus de six personnes par table là aussi. La jauge augmentera dans les magasins ou au musée."