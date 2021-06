Déconfinement : le 9 juin attendu avec impatience par les sportifs

Le mercredi 9 juin marque la troisième étape du déconfinement : après l'ouverture des terrasses, c'est au tour des piscines et des salles de sport d'accueillir à nouveau du public, pour le plus grand bonheur des sportifs.

Des tapis de course à l'arrêt et des piscines désespérément vides : les sportifs sont à l'extérieur, sur les bords de Seine à Paris. Joggeurs et cyclistes alignent des kilomètres avec une idée en tête : retrouver l'ambiance des salles de sports et des bassins. "C'est vrai que vraiment, j'attends ça, avec un bonheur extrême", assure une joggeuse. "Je fais un peu de musculation chez moi, mais le problème, c'est que ça ne vaut pas la salle ! Du coup, j'attends avec impatience le 9 juin", explique un sportif.



Un protocole sanitaire à respecter

"Moi qui adore nager, c'est vrai que j'attendais cela depuis huit mois maintenant. Donc, dès mercredi, je vais y retourner avec grand plaisir", poursuit un autre joggeur. Mais avant de pouvoir se lancer dans des courses folles, il faudra respecter de nombreux gestes barrières. Les masques sont par exemple demandés lors des déplacements, mais pas sur les machines. Il faudra également nettoyer les machines après chaque utilisation, et les clients sont invités à venir déjà en tenue de sport pour éviter d'encombrer les vestiaires.