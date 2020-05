Déconfinement : la réouverture des piscines se précise

La France va-t-elle puiser son inspiration en Allemagne ? À l’image de ce qui a été mis en place chez son voisin germanique, le gouvernement français pourrait bientôt rouvrir les piscines. Cela ne pourra en revanche se faire qu’en respectant certaines règles. Un baigneur devra disposer de 2 mètres carrés, réserver un créneau de 2 heures, se laver les mains au savon, prendre une douche et porter un bonnet de bain.

Une première phase de test

Les nageurs auront le droit d’être trois fois plus nombreux dans des piscines de plein air, comme il est envisagé d’en rouvrir une prochainement à Bordeaux (Gironde). "Il n’y aura pas d’invitation à s’allonger, à s’asseoir. On vient pour se baigner, on vient pour s’entraîner, on vient en famille se rafraîchir", annonce Arielle Piazza, adjoint aux sports à la mairie de Bordeaux. Une phase de test allant de 15 jours à 3 semaines devrait être observée, avant la réouverture totale des piscines en France avec ces nouvelles mesures.

