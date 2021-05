Déconfinement : la réouverture des clubs de sport en intérieur ravit les enfants et leurs parents

À Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), les jeunes licenciés d'un club de sport sont enfin revenus au gymnase, mercredi 19 mai. Comme cela a été décidé par le gouvernement, les associations sportives peuvent en effet à nouveau accueillir les enfants pour des activités en intérieur. "On ressent plein de vie. Ils ont de l'énergie à revendre, et on sent que cela leur avait manqué", remarque Adel Trabelsi, éducateur sportif à l'AS Fontenaisienne.

Possibilité de garder le masque

Les enfants profitent de l'occasion pour se dépenser dans ce grand gymnase, après quatre mois loin de leur club. "Pendant le confinement, je pouvais aller jouer dans le jardin mais je ne savais pas quoi faire, confie une jeune fille. J'étais très contente lorsque ma mère m'a annoncé que le club rouvrait !" Durant la matinée, le cours de kung-fu n'a rassemblé que six élèves. Ils pouvaient garder leurs distances et choisir de mettre le masque ou non. Pour les parents des jeunes licenciés aussi, la réouverture des gymnases sonne comme un retour à la normale. À cause de l'épidémie, le club a perdu 30 % de ses adhérents. L'objectif : reconquérir les champions en herbe dès la rentrée prochaine.