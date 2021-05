Déconfinement : la pratique sportive reprend en France

Les activités sportives vont pouvoir reprendre en France mercredi 19 mai. Sur le plateau du 23 heures de Franceinfo mardi 18 mai, la journaliste Leslie Cadiou rapporte qu’il sera possible de pratiquer une activité sportive en plein air uniquement, sans contact et avec dix personnes maximum ensemble. Dans l’espace public, la jauge sera de 50 participants et dans les stades, il n’y en aura pas au niveau des participants. En ce qui concerne le public, la limite est fixée à dix personnes dans l’espace public. Pour ce qui est des stades et lieux couverts, "il faudra impérativement être assis avec une jauge de 35% avec maximum 800 personnes dans les lieux fermés et 1 000 personnes dans les stades", précise la journaliste.

Redonner envie de faire du sport

Invitée dans le 23 heures de Franceinfo, la ministre déléguée en charge des Sports Roxana Maracineanu veut faire renaître l’envie de pratiquer du sport, notamment auprès d’une partie de la population jeune qui s’est davantage concentrée sur les écrans durant le confinement. "Il s’agit maintenant de les faire retourner dans les associations, de les faire se réintéresser à la pratique sportive aujourd’hui pour qu’ils ne perdent pas le contact, et surtout que ce contact social qui se noue grâce au sport dans notre société puisse être préservé", espère-t-elle.