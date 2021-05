Déconfinement : Jean Castex précise les jauges imposées pour la réouverture du 19 mai

Dans un entretien accordé au Parisien, mardi 11 mai, Jean Castex a donné des précisions sur les modalités du déconfinement, à savoir les jauges qui seront appliquées dans les établissements qui pourront à nouveau accueillir du public le 19 mai, notamment sur les terrasses. Malgré la réouverture progressive des bars, restaurants et commerces, ces jauges seront réduites jusqu’à fin juin. Pour les restaurants, les terrasses vont rouvrir le 19 mai à 50% de leur capacité, avec six personnes maximum par table. L’intérieur sera fermé jusqu’au 9 juin, date à laquelle les salles pourront également rouvrir avec 50% de leur capacité d’accueil.

Des jauges augmentées progressivement

Le 19 mai, les commerces non essentiels devront observer un minimum de 8 mètres carrés par client et 4 mètres carrés sur les marchés en extérieur. Pour la culture, les cinémas et salles de spectacle pourront recevoir 35% de leur capacité d’accueil maximale le 19 mai. Le 9 juin, cette jauge passera à 65%, avec un plafond fixé à 5 000 personnes. Le pass sanitaire entrera en vigueur et sera requis au-delà de 1 000 personnes.