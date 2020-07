Déconfinement : il faut sauver les restaurants

C’est l’un des milieux professionnels qui a le plus souffert de la crise sanitaire et du confinement mis en place en France pendant plusieurs semaines. Les restaurateurs d’Île-de-France vont pouvoir profiter jusqu’au 23 août de la fête des restos. A l’origine de cette initiative, la cheffe cuisinier et conseillère régionale, Babette de Rozières, explique que cela permet d’apporter de nombreux avantages à ces professionnels.

Des terrasses plus grandes, des frais en moins

L’organisation a négocié avec les différents maires de la région pour que les terrasses puissent être agrandies. Babette de Rozières souligne également que cela a permis "d’avoir des prix avec les grossistes" pour limiter les frais des restaurateurs. Tout est fait pour relancer ce secteur. "Ça profite à tout le monde ! Ça profite à la population, ça profite aux élus, ça profite aussi aux restaurateurs bien sûr c’est le but. Et ils sont très, très, très contents", assure-t-elle.