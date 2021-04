Déconfinement : Emmanuel Macron s’est entretenu avec plusieurs maires

Plusieurs maires ont discuté mardi 27 avril avec Emmanuel Macron sur les prochaines mesures que devrait prendre le gouvernement lors des prochaines semaines. Maire LR de Mâcon (Saone-et-Loire), Jean-Patrick Courtois faisait partie de ces élus. Il en dit plus sur cette discussion dans le 23 heures de Franceinfo de ce mardi.

Le gouvernement se prépare à lever certaines restrictions lors des prochaines semaines. Emmanuel Macron s’est notamment entretenu à ce sujet avec plusieurs maires mardi 27 avril. Présent lors de cette discussion, le maire LR de Mâcon (Saône-et-Loire) Jean-Patrick Courtois intervient par téléphone dans le 23 heures de Franceinfo. Il confie que le chef de l’État a indiqué "qu’autour du 11 ou 12 mai, il n’a pas précisé le jour exact, il y aurait une très grande et très claire communication sur la réouverture en deux ou trois phases pour lever le confinement pour aller jusqu’au mois de juin".

Accélérer la campagne de vaccination

L’accélération de la campagne de vaccination contre le Covid-19 a également été évoquée durant la discussion. Emmanuel Macron aurait fait des annonces majeures aux différents élus. "Il nous a dit que les centres de vaccination auraient une vision sur six semaines pour nous permettre de nous organiser. Il est même d’ailleurs allé plus loin, et j’étais très content de l’entendre : de dire que les centres de vaccination sur certaines heures pourraient prendre certaines personnes sans rendez-vous. Donc ça montre bien qu’on veut vacciner à outrance", explique l’élu.