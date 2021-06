Déconfinement : Emmanuel Macron donne "rendez-vous le 21 juin" pour évoquer la situation des discothèques

En déplacement dans un lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage (Drôme) à la veille de l'ouverture des salles des restaurants, Emmanuel Macron a évoqué la situation des discothèques, fermées depuis plus d'un an et qui ne disposent pas en l'état de date de réouverture. "Pour les discothèques, rendez-vous le 21 juin", a lancé le chef de l'Etat aux journalistes qui l'interrogeaient sur le sujet.

Interrogé par l'AFP, l'entourage d'Emmanuel Macron a précisé qu'il ne s'agissait "pas d'une date de réouverture mais d'une clause de revoyure prévue autour de cette date". Les discussions sont "en cours avec le secteur".

Emmanuel Macron: "Pour les discothèques rendez-vous le 21 juin" pic.twitter.com/oRHUeP7lo0 — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

Le Conseil d'Etat a rejeté le 21 mai les demandes d'exploitants de discothèques qui réclamaient leur réouverture d'ici au 30 juin, jugeant que le maintien de leur fermeture n'était "pas disproportionné".

En mai, Alain Griset le ministre délégué aux PME, avait promis sur BFMTV que les acteurs du monde de la nuit seraient fixés sur leur sort "au 15 juin au plus tard". Lundi, le président du Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs,Patrick Malvaës, alertait sur l'urgence de rouvrir ces établissements de nuit, affirmant qu'un quart des discothèques étaient actuellement menacées de fermeture en France.

Voulant profiter de la venue d'Emmanuel Macron dans le département, des responsables d'une boîte de nuit de Valence (Drôme) ont diffusé depuis plusieurs jours le message "Pensez à nous" sur la façade de l'établissement, a rapporté France Bleu Drôme Ardèche.