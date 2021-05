Déconfinement : depuis une terrasse parisienne, Emmanuel Macron appelle les Français à "rester prudents"

Un tête-à-tête.... devant caméras et micros. Alors que débute la deuxième étape du déconfinement, mercredi 19 mai, Emmanuel Macron a partagé un café avec le Premier ministre, Jean Castex, assis à une terrasse parisienne de la rue Miromesnil, dans le 8e arrondissement, non loin de l'Elysée. "Un petit moment de liberté retrouvée", a savouré le président de la République entre deux gorgées.

Mais Emmanuel Macron a aussi rappelé qu'il fallait "rester prudent", même si les chiffres de l'épidémie de Covid-19 "sont bien orientés". "Si on arrive bien à s'organiser collectivement, à continuer à vacciner, tenir une discipline collective de citoyennes et de citoyens, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à continuer d'avancer", a poursuivi le chef de l'Etat.

Nous y sommes !

Terrasses, musées, cinémas, théâtres… Retrouvons ce qui fait notre art de vivre. Dans le respect des gestes barrières. pic.twitter.com/UXfOKur9D0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 19, 2021

Les deux têtes de l'exécutif ont ensuite gagné à pied l'Elysée pour un conseil de défense qui doit être suivi du Conseil des ministres. Fermés depuis le 30 octobre 2020, les cafés et les restaurants sont de nouveau autorisés à servir leurs clients à partir de ce mercredi, mais uniquement en extérieur, avec une jauge de 50% et des tables de six personnes maximum.