Déconfinement : découvrez la nouvelle attestation de déplacement à présenter pendant le couvre-feu après 21 heures

Les journées s'allongent et le couvre-feu se réduit. Le ministère de l'Intérieur a mis en ligne, mardi 18 mai, une version actualisée de l'attestation de déplacement dérogatoire valable en France métropolitaine. Depuis le 3 mai, du fait de la suppression de la limite des 10 km, il n'était plus nécessaire de présenter ce formulaire en journée. Il restait toutefois nécessaire pendant le couvre-feu, entre 19 heures et 6 heures. Désormais, ce couvre-feu ne débute qu'à 21 heures, en attendant un passage à 23 heures, prévu le 9 juin.

Les justificatifs de déplacement professionnel et scolaire demeurent inchangés. Voici donc les trois principaux documents dont vous aurez potentiellement besoin. Ils sont également disponibles sur l'application TousAntiCovid et sur le site du ministère de l'Intérieur.

Attestation de déplacement sous couvre-feu

Cette attestation contient six cases correspondant aux différentes dérogations prévues par l'exécutif. Il reste ainsi possible de se déplacer de nuit pour des raisons professionnelles, de formation ou d'intérêt général, ainsi que pour des raisons de santé. Le motif familial impérieux est toujours valable, tout comme celui lié aux démarches judiciaires ou administratives et celui lié à des déplacements en train ou en avion. Enfin, que les propriétaires d'animaux de compagnie se rassurent, ils peuvent continuer à promener Médor dans un rayon d'un kilomètre autour de chez eux.

Cliquez ici pour télécharger l'attestation de déplacement dérogatoire en journée.

Attestation de déplacement professionnel

Cliquez ici pour télécharger l'attestation de déplacement professionnel.

Attestation de déplacement scolaire

Cliquez ici pour télécharger l'attestation de déplacement scolaire.