Déconfinement : comment s’organise la réouverture des commerces et terrasses de restaurants ?

Les terrasses des bars et restaurants pourront progressivement rouvrir en France, c’est ce qui est prévu dans le plan de déconfinement annoncé par Emmanuel Macron. Un soulagement pour certains établissements qui voient des clients venir réserver une table dès jeudi 29 avril. "Je pense que les gens seront contents aussi. (…) Il va se passer quelque chose entre la clientèle et nous", affirme François Gagnaire, membre du collectif Resto Ensemble. Il faudra s’organiser pour accueillir maximum six personnes par table.

Les commerces ont hâte de rouvrir

De nombreux commerces devraient progressivement rouvrir leurs portes après des semaines de fermeture. En revanche, certains ne savent pas encore quand ils pourront accueillir des clients, une situation difficile alors que la fête des mères approche à grand pas. "Cette période-là représente plus de 40% du chiffre du mois de mai donc cette période est cruciale pour nous en termes d’activité. On espère bien être inclus dans l’ensemble des commerces", déclare Armelle Dablin Girardot, commerçante.