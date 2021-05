Déconfinement : c'est l'effervescence dans les centres commerciaux

Le personnel des boutiques du centre commercial Jaude de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) s’active à l’approche du déconfinement du mercredi 19 mai. Pour la gérante d’un magasin de cosmétiques, il faut installer la nouvelle collection au milieu des invendus de cet hiver. "On a quitté un magasin juste après Noël et là on rouvre quinze jours avant la fête des mères donc on a toutes nos nouveautés pour la fête des mères à implanter", explique Laëtitia Bobel, gérante d’Act Beautiful.

Tous les commerces ouverts sans exception

Pendant trois mois, ce centre commercial est resté désert. En attendant de voir la clientèle revenir en nombre, le directeur Christophe Juillet est optimiste grâce à la vaccination et espère que "c'est parti pour une longue période sans fermeture". À partir de mercredi, tous les commerces peuvent reprendre leur activité quels que soient leur secteur et leur superficie.