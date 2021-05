Déconfinement : à Dinard et La Grande-Motte, les casinos sont de retour

Les casinos ont rouvert après plus de six mois de fermeture. Seules les machines à sous sont autorisées. Une jauge de 35% a été imposée, mais pour certaines villes, comme Dinard (Ille-et-Vilaine) ou La Grande-Motte (Hérault), cette source de revenus reste très importante.

À La Grande-Motte (Hérault), le casino a rouvert sous une forme toute particulière, mercredi 19 mai. L'entrée du casino-drive ressemble à celle d'un parking : les joueurs entrent avec leur voiture et rejoignent une tente dédiée, afin de jouer sans se mélanger. Ils ont à leur disposition des machines à sous et un mini bar. Selon un joueur, cette disposition est idéale. "On a été faire un petit tour dans le casino normal, il y avait énormément de monde, on s'est dit non merci ce n'est pas pour nous, là on reste entre nous."

Un mois normalement très rentable

A Dinard (Ille-et-Vilaine), le casino s'est aussi adapté en installant des vitres en plexiglas entre chaque machine. Jusqu'au 9 juin, l'établissement ne peut accueillir plus de 135 personnes à la fois, soit un tiers de la capacité totale. Malgré l'activité réduite, les employés sont tous de retour. Mais le directeur, Bruno Toutain, s'inquiète : le mois de mai est une période normalement très rentable pour l'établissement.