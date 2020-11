Crise économique : un mois pour sauver leurs entreprises

Dans leur magasin de jouets du XVe arrondissement de Paris, Gilles Georgieff et Esperanza Peinado se préparent à rouvrir leur portes aux clients. L'un des enjeux avant la reprise : calculer le nombre de personnes qui pourront pénétrer en même temps dans leur boutique. "On a 40 mètres carré, 8 par client, ça veut dire qu’on peut accueillir entre quatre et cinq clients. Sur le papier, ça me se semble peu viable", explique Gilles. "On a l’impression que les gens qui prennent ces décisions ne savent pas les conditions dans lesuqelles on travaille réellement", déplore Esperanza.

"Il est temps que ça s'arrête"

Y aura-t-il suffisamment de clients pour la survie de l'entrperise ? De quoi seront faits les jours à venir ? Des questions que se pose également Olivier Brière, chef d’entreprise. "Un planning comme ça représente une chute entre 15 et 20% de mon chiffre d’affaires, donc il est temps que ça s’arrête."

