Covid-19 : vers de nouvelles restrictions à Paris ?

Les préfets en lien avec les élus de la capitale et des départements de la petite couronne préparent, de sources concordantes, de nouvelles mesures. "Éventuellement la fermeture des bars et restaurants à 23 heures, et plus probablement le port du masque obligatoire partout dans les rues et les lieux publics. On parle aussi d'étendre la zone rouge actuellement limitée à Paris aux trois départements de la petite couronne : Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis", indique Valérie Astruc en duplex du ministère de la Santé (Paris).

Une réunion prévue entre la région et le préfet

"Sachez aussi que 11 départements en France sont classés par la direction générale de la santé en zone de vulnérabilité élevée", poursuit la journaliste France Télévisions. En clair, un durcissement des restrictions sanitaires est à l'étude dans l'ensemble de ces départements. Dernière information à retenir : le ministre des Transports va réunir jeudi 27 août la région Île-de-France et le préfet afin d'inciter les employeurs à étaler les horaires d'arrivée et de départ des salariés pour désengorger les transports pendant les heures de pointe.

Le JT

Les autres sujets du JT