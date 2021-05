Covid-19 : tous les détails à la veille du déconfinement

Le couvre-feu va passer de 19 heures à 21 heures mercredi 19 mai. Tous les commerces vont rouvrir, par exemple les magasins de vêtements. Les terrasses des cafés et restaurants vont pouvoir recevoir des clients avec une jauge de 50% de leur capacité d’accueil. Il faudra consommer assis et à six par table maximum. Les cinémas et théâtres rouvrent également avec une jauge à 35% et 800 spectateurs maximum. Il faudra laisser deux sièges de libre entre chaque groupe.

Salles de sport et piscines rouvrent

Dans les musées, la jauge est fixée à huit mètres carrés par visiteur. Le public est de retour dans les stades : 800 personnes en intérieur, un millier en extérieur. Les salles de sport et les piscines rouvrent leurs portes aux pratiquants prioritaires, comme les enfants. Pour les mariages, les couples pourront inviter des convives avec une jauge de 35% de la capacité d’accueil du lieu de la fête.