Covid-19 : "S'il faut imposer la présentation du pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux, ce sera fait", affirme un représentant du secteur

"S'il faut imposer la présentation du pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux, ce sera fait", estime jeudi 8 juillet sur franceinfo Gontran Thüring, délégué général du Conseil national des centres commerciaux (CNCC). Le gouvernement réfléchit à étendre le pass sanitaire dans plusieurs lieux publics.

Gontran Thüring se dit favorable à la mise en place de cette nouvelle mesure : "On veut éviter à tout prix une nouvelle fermeture des centres commerciaux. S'il faut imposer la présentation du pass sanitaire à l'entrée des centres commerciaux, ce sera fait", affirme-t-il.

Une hausse de la fréquentation de 7% pour la première semaine des soldes

Actuellement, il décrit un protocole sanitaire très strict dans les centres commerciaux. "On est très surveillés par les administrations, des contrôles ont été faits et aucune infraction a été relevée. Les protocoles sont là et sont respectés, les centres commerciaux ont mis en place des capteurs de CO2 pour vérifier que l'air était bien renouvelé en permanence. Ce sont aujourd'hui des espaces parfaitement sains et capables d'accueillir leur public en toute sécurité sanitaire", selon lui.

Quant à l'activité, il y a selon Gontran Thüring une "hausse de 7% de la fréquentation pour la première semaine des soldes". Mais il reste toutefois prudent : "Il ne faudrait pas qu'elle soit cassée par un regain de l'épidémie."