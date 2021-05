Covid-19 : les restaurants, cafés et lieux de culture bénéficieront du fonds de solidarité dès juin "quelle que soit votre perte de chiffre d'affaires"

Bruno Le Maire a détaillé sur RTL le plan d'aide destiné aux entreprises, et en particulier aux commerces non-essentiels, en vue du déconfinement.

Les restaurants, cafés, entreprises de la culture ou de l'événementiel qui rouvriront partiellement seront éligibles dès juin au fonds de solidarité même si leurs pertes de chiffre d'affaires sont inférieures à 50%, a annoncé lundi 3 mai Bruno Le Maire sur RTL.

Le ministre de l'Economie a détaillé le plan d'aide destiné aux entreprises, et en particulier aux commerces non-essentiels, en vue du déconfinement. Selon le calendrier prévu par l'exécutif, les bars, les restaurants et les lieux de culture pourront rouvrir à partir du 19 mai. Alors qu'il faut aujourd'hui justifier d'une perte de 50% de chiffre d'affaires pour avoir accès au fonds de solidarité, cette condition ne sera plus de mise en juin.

"A partir de début juin pour les hôteliers, pour les cafés, pour les restaurants, pour le monde de la culture et des spectacles, pour l'événementiel, vous aurez accès au fonds de solidarité quelle que soit votre perte de chiffre d'affaires", a déclaré Bruno Le Maire. Le ministre de l'Economie a précisé qu'il "y aura une dégressivité en fonction du retour à la normale sur trois mois, juin, juillet août".