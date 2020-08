Covid-19 : les files d'attente devant les centres de dépistage se multiplient

Jour après jour, et alors que les tests sont désormais gratuits, les mêmes scènes se répètent en ce début du mois d'août : les files d'attente devant les laboratoires sont interminables, certains patientent plus de trois heures avant de faire un test de dépistage du Covid-19. Des lenteurs et des difficultés qui font se questionner les Français. Une femme, dans une file d'attente pour un test, s'interroge : "On a contacté tous les laboratoires de Strasbourg, qui étaient bien sûr surbookés. Impossible de le faire, pourquoi pas plus d'accessibilité ?"

Multiplier les centres de prélèvements

Depuis que le test est gratuit pour tous, même sans ordonnance, les patients affluent. Pour accélérer la prise en charge il faudrait, selon les biologistes, multiplier les centres de prélèvements car les laboratoires seraient au maximum de leur capacité d'accueil. "C'est inhérent à notre structure. Vous avez des laboratoires qui n'ont que deux, trois ou quatre salles de prélèvements, vous ne pouvez prendre que quatre ou cinq patients", explique un scientifique.

