Covid-19 : Le port du masque obligatoire dans certaines rues de Lille et Nice

À Nice (Alpes-Maritimes) et à Lille (Hauts-de-France), le port du masque, en extérieur, est obligatoire dans certaines rues depuis ce lundi 3 août. Nombreux sont les Niçois qui semblent encore ignorer la mise en place de cette mesure. Sur la promenade des Anglais, par exemple, une majorité des passants et des joggers, ne portent pas de masque. À l'instar de cette niçoise qui explique ne pas être au courant de cette nouvelle règle : "Je croyais que ce n'était pas sur la promenade, mais on va le faire". Les policiers, pour l'heure, se contentent de faire de la pédagogie, et rappellent la consigne.

Porter un masque pour ne pas reconfiner

À Lille, première ville à appliquer la mesure pour les rues de l'hypercentre, les policiers rappellent eux aussi la consigne sans pour l'instant distribuer l'amende de 135 euros à ceux qui ne la respecteraient pas. Le Premier ministre, Jean Castex, était à Lille ce matin pour assister à l'entrée en vigueur de la mesure. Répondant aux questions des journalistes, il a expliqué : "L'objectif est simple, nous protéger contre ce virus surtout sans faire arrêter la vie économique et sociale, c'est-à-dire sans reconfiner".