Covid-19 : le masque tombe jeudi et le couvre-feu dimanche

Dès jeudi 17 juin, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire. "On se sent libéré, ça fait du bien", commente une jeune femme. Avec moins de 4 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour et alors que près de la moitié de la population a déjà reçu sa première dose, la décision est bien accueillie par le corps médical. "Le risque est majoritairement à l'intérieur ou lors de grands rassemblements", souligne l'épidémiologiste Benjamin Davido. Le masque reste obligatoire en cas de regroupements au stade, au marché, dans les files d'attente, dans les commerces, dans les services publics et les transports publics. Il devient facultatif dans les cours d'école.

Fin du couvre-feu dimanche

Le couvre-feu est levé dimanche. C'est un peu plus de liberté retrouvée. Un soulagement après huit mois de sorties restreintes. Il sera à nouveau possible d'enchaîner cinéma et dîner. Avec l'Euro 2021 de football et la fête de la musique, le couvre-feu devenait difficilement tenable. Il prend fin dix jours en avance. La jauge à 50% à l'intérieur des bars et restaurants est maintenue jusqu'au 30 juin, tout comme l'interdiction des rassemblements de plus de 1 000 personnes. Les autorités appellent néanmoins à continuer à respecter les gestes barrière cet été.