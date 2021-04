Covid-19 : le déconfinement s'opérera-t-il territoire par territoire ?

Le rêve du déconfinement deviendra peut-être réalité pour quelques régions, à partir de la mi-mai. Ce retour à une plus grande liberté pourrait s'opérer territoire par territoire, comme il y a un an. En cas de déconfinement territorial, la Bretagne, avec 199 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, serait notamment concernée. Elle fait partie des trois régions de l'Hexagone les plus épargnées par le virus, avec la Nouvelle-Aquitaine et la Corse.

Le déconfinement semble lointain en Seine-Saint-Denis

Ce retour à une vie plus normale dépendra de la situation hospitalière dans chaque département. En Seine-Saint-Denis, le déconfinement semble lointain. Le taux d'incidence y est de 691 cas pour 100 000 habitants, soit le plus élevé de France. Les hôpitaux sont, par ailleurs, toujours débordés. "Tous nos services de réanimation sont complètement saturés. Même les nouveaux services, même les nouveaux lits qu'on a ouverts sont saturés de patients Covid, et aux urgences, j'ai toujours un flux continu", explique le professeur Frédéric Adnet, chef du Samu 93 et des urgences de l'hôpital Avicenne, à Bogigny (AP-HP).

Si au niveau national, la situation devrait s'améliorer d'ici la fin du mois, il faudra tout de même s'armer de patience : la décroissance se fera lentement, selon les prévisions.