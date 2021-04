Covid-19 : la Nouvelle-Calédonie reprend vie

Depuis dimanche 11 avril, à 5 heures, le déconfinement est déclaré en Nouvelle-Calédonie. Le retour à la vie normale commence, sans masques ni distanciation. Il n’y a plus aucune restriction. Seule la pluie est venue troubler la fête. Mais les restaurateurs peuvent de nouveau faire le plein. "Tout change, tout repart dans la bonne humeur", se réjouit un restaurateur au micro de franceinfo. Un sourire de soulagement est également présent chez beaucoup de commerçants alors que les ventes décollent. Et les artisans peuvent s’attendre à mieux encore avec la reprise des salons et des marchés. C’est tout un archipel qui revit.

Les temples et les églises font le plein de fidèles

Après cinq semaines de pause, les enfants sont de retour à l’école. Dès la levée des restrictions, les temples et les églises ont fait le plein de fidèles. "Pendant un mois, ne pas pouvoir aller à la messe, c’est comme si le fil avait rompu. Là, on était content", confie une fidèle. Ce retour à la vie d’avant a tout de même un coût : l’isolement avec des restrictions strictes aux frontières. Une stratégie anti-Covid 19 encore améliorée. Un système d’alerte a également été mis en place pour déclencher des mesures de protection en fonction du risque sanitaire.