Covid-19 : La France renforce son dispositif de dépistage

Selon le journaliste Luc Bazizin, en direct de Roissy, "Les contrôles sanitaires des voyageurs se renforcent dans tous les aéroports français". En outre, si les tests de dépistage étaient jusqu'alors fortement recommandés, ils vont désormais devenir obligatoires, au plus tard à partir de ce samedi 1er août. Et ce, "pour les voyageurs en provenance de seize pays classés rouge tels que les Etats-Unis, le Brésil ou encore l'Algérie où la circulation du virus est très importante" précise Luc Bazizin. Des pays plus proches tels que la Turquie ou la Serbie seront aussi concernés.

Pas de dépistages obligatoires pour les voyageurs européens

Pour ce qui est des pays européens, ils ne font pas partie de la liste. Mais, explique le journaliste, "Des tests de dépistages seront organisés de façon gratuite à l'arrivée des voyageurs, avant leur passage en douane" et lorsque les tests seront positifs les voyageurs seront placés en quarantaine. Cela représentera jusqu'à 3000 tests par jours, pour le seul aéroport de Roissy.

Le JT

Les autres sujets du JT