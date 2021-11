Covid-19 : la France pourrait-elle reconfiner ses habitants ?

Dimanche 14 novembre, la France a enregistré près de 12 000 nouveaux cas alors que 8 000 cas avaient été enregistrés la semaine dernière. Si les chiffres semblent indiquer le début d’une cinquième vague épidémique, certains indicateurs restent tout de même favorables. En effet, Jonathan Roux, épidémiologiste à l’École des hautes études en santé publique, explique que cette hausse de cas ne se traduit pas par une hausse importante des hospitalisations, contrairement à l’année précédente à la même époque.



Confiner les non vaccinés ?

À l’heure actuelle, l’idée de confiner les personnes non vaccinées fait un débat en France. Si certains s’opposent en évoquant le principe de la liberté individuelle, d’autres estiment que cette mesure pourrait endiguer la crise sanitaire. Si le confinement n’est pour le moment pas à l’ordre du jour, le gouvernement a rendu obligatoire l’administration de la troisième dose de vaccin pour les plus de 65 ans, le maintien des gestes barrières, le retour du masque dans les écoles primaires et des restrictions aux frontières avec l’Allemagne et la Belgique.