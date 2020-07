Covid-19 : la carte de France des foyers d'infection

Selon Santé Publique France, le pays comptait jeudi 17 juillet 95 clusters en cours d'investigation, c'est à dire 95 groupes de plus de 3 malades pour lesquels les autorités de santé recherchaient encore des cas contacts. "On en trouve un petit peu partout, mais certaines zones attirent l'attention plus que d'autres. C'est notamment le cas du Nord qui compte le plus de clusters depuis le début du déconfinement, 31 au total", explique la journaliste Saada Soubane sur le plateau du 12/13.

Une grande proportion de lieux clos parmi les clusters

La Nouvelle-Aquitaine, jusqu'ici épargnée, a relevé 10 nouveaux clusters en quelques jours. Dans le détail, les différents clusters français "sont principalement des lieux clos comme des entreprises ou les abattoirs. C'est aussi le cas dans les écoles ou les EHPAD. Depuis le début des vacances, on voit qu'il y a de plus en plus de cas groupés dans les zones touristiques, et de clusters liés aux fêtes entre amis ou en famille", conclut la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT