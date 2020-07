Covid-19 : de nombreux signes d’alerte en Île-de-France

C. Cabral, A. Recouly, S. Barie

Les vacances semblent avoir raison des gestes barrières. Au parc des Buttes-Chaumont à Paris, la tendance est au relâchement. Le mètre de distance et le port du masque ne sont pas toujours respectés. "On veut un peu profiter de la vie", explique une jeune fille. Dans un entretien accordé à nos confrères du "Parisien", le ministre de la Santé, Olivier Véran appelle les jeunes à la vigilance.

30 foyers de contamination

"On remarque que les patients sont jeunes, plus jeunes que lors de la précédente vague. C’est le cas particulièrement en Île-de-France où l’on voit arriver des jeunes qui ont été infectés sans qu’on sache comment", affirme-t-il. L’Île-de-France compte 30 foyers de contamination, dont dix à Paris. Les patients réapparaissent dans les hôpitaux. "Beaucoup de Franciliens sont partis en vacances. D’ailleurs, il est tout à fait possible qu’ils aient exporté avec eux le virus dans leurs destinations de vacances, donc il faut être vigilant sur ce qui se passe", explique le professeur Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

