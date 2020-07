Covid-19 : ces chiffres qui appellent à la vigilance

En France, les autorités sanitaires multiplient les messages de vigilance face au Covid-19, suite à trois indicateurs qui mettent en alerte. “Le premier indicateur est le nombre de foyers épidémiques en France. Il y a en a actuellement 333 dont 68 en cours d'investigation avec des départements plus touchés que d’autres, comme par exemple la Mayenne, où les autorités ont lancé une campagne de dépistage massif”, explique la journaliste Anne-Charlotte Hinet depuis le plateau du 19/20.



300 consultations quotidiennes à SOS Médecins en juillet

Autre indicateur : le R0, le niveau de contagiosité du virus qui était de 0,7 pendant le confinement et désormais de 1,05. “C’est-à-dire qu’une personne en contamine en moyenne plus d’un”, explique Anne-Charlotte Hinet. “Cela deviendra plus inquiétant quand ce R0 atteindra 1,5”. Le nombre en hausse de consultations pour suspicion de Covid-19 auprès de SOS Médecins est le dernier indicateur. Il y a 300 consultations en moyenne par jour en juillet, pour 100 au mois de juin.