Côte d'Azur : le masque n'est plus obligatoire, les habitants savourent

Profiter de la plage, bronzer sans marques sur le visage : c’est désormais possible sur la Côte d’Azur. Dans ce département, le masque n’est plus obligatoire en extérieur, pourvu qu’il y a ait un espace suffisant entre les personnes. L'autorisation s'applique aussi aux espaces verts et aux parcs.

Liberté mais avec prudence

"On a un petit peu plus de liberté, on se sent comme avant", souffle une femme allongée sur le sable et visiblement ravie. "Ça évite de bronzer à moitié, d’avoir le bas blanc et le haut bronzé", s’amuse un homme. La préfecture a assoupli les règles car le taux d’incidence n’a jamais été aussi bas depuis octobre dernier : 157 cas pour 100 000 habitants. Un tiers de la population a déjà reçu une dose de vaccin. De quoi rendre les habitants plus sereins, même si certains restent prudents.