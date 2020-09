Coronavirus : un nouveau foyer à Rennes

Rien qu’à Rennes (Ille-et-Vilaine), 43 cas ont été découverts dans une université de médecine et de pharmacie. Ces futurs professionnels de santé n’ont pas respecté à la lettre les gestes barrières, et par conséquent, 43 étudiants de seconde et troisième année de médecine sont déclarés positifs au Covid-19, rapporte le journaliste de France Télévisions, Pacôme Le Mat, mardi 15 septembre en direct depuis la capitale bretonne.



Toute une filière confinée

Cette contamination ne s’est pas passée dans l’enceinte de l’université, mais dans des soirées privées ou dans des bars de la ville. L’université a réagi en confinant l’ensemble de la filière. 490 étudiants au total doivent rester confinés chez eux et se faire tester dans les prochains jours. La préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé de son côté de laisser les bars ouverts au maximum jusqu’à 23 heures.