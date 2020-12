Coronavirus : que pensent les scientifiques des mesures annoncées ?

Jeudi 10 décembre, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures concernant le déconfinement progressif. Par exemple, les salles de spectacles, les cinémas et les théâtres ne rouvriront pas avant le mois de janvier. "On a des éléments solides, rapporte Damien Mascret, médecin et journaliste, sur le plateau du 13 Heures, vendredi 11 décembre. Les ingénieurs et mathématiciens ont étudié ce qu'il s'était passé lors d'événements en lieux clos et ont conclu qu'il y avait plusieurs éléments importants, comme la taille de la salle, la ventilation et le respect des gestes barrières". Selon Damien Mascret, les scientifiques se sont rendu compte qu'au bout de 15 minutes, le risque de contamination augmente en flèche.



Le 31 décembre sous couvre-feu fait l' unanimité

Concernant le couvre-feu, le journaliste explique qu'il a une certaine efficacité, mais qu'aucun élément scientifique ne permet de savoir s'il est préférable de l'instaurer à 20 heures ou 21 heures. "L'objectif est de réduire le brassage des populations", rappelle Damien Mascret. Le réveillon de la Saint-Sylvestre fait "l'unanimité chez les scientifiques : c'est un événement à haut risque", en raison du nombre d'invités, de la densité de personnes et de l'alcoolisation.