Coronavirus : les jeunes ciblés par les nouvelles restrictions ?

Interdiction de se réunir à plus de 10 personnes, plus de sorties scolaires ni de fêtes étudiantes. Les mesures ciblant la jeunesse sont nombreuses, et pour cause, la transmission du virus est particulièrement active chez cette population. Les principaux concernés, eux, font grise mine. "On n’a même pas commencé la fac qu’on est déjà privé de se voir", déplore une jeune étudiante à Bordeaux, en Gironde.

Maîtriser les interactions

La consommation debout dans les bars est également interdite. Des mesures pas toujours comprises par les étudiants. "Dans les terrasses des grandes villes, vous allez voir plus de risque au mètre carré", souligne un étudiant. Quoiqu’il en soit, la préfecture de Gironde a décidé de jouer la carte de la fermeté. Elle a demandé aux présidents d'universités d’empêcher les fêtes étudiantes. Un week-end d’intégration de la faculté de médecine, qui devait réunir 800 personnes, a d’ores et déjà été annulé.

