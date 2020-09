Coronavirus : le retour du froid augmente les risques de propagation du virus

L'automne a démarré le mardi 22 septembre. Avec le froid, les grandes journées à l'air libre sont terminées. Les Français vivront davantage reclus, au chaud dans leurs maisons. Les virus respiratoires, comme le coronavirus, s'épanouissent davantage dans les lieux fermés. "À l'intérieur des maisons, il faut aérer tous les jours et plusieurs fois par jour. Le renouvellement de l'air est important pour se protéger contre ces infections virales", rappelle le professeur Yves Buisson, membre de l'Académie nationale de médecine.



Le coronavirus déteste le soleil

Les bonnets, écharpes et gants peuvent favoriser les virus en donnant l'impression qu'ils forment une barrière de protection. "Quand on a des gants, on va beaucoup plus toucher son visage ou des surfaces contaminantes [...] on va perdre ces bons réflexes des mesures-barrières", prévient le docteur Benjamin Davido, infectiologue. Comme tous les virus, le coronavirus déteste le soleil et ses rayons UV, dont la protection va nous manquer cet hiver.

