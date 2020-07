Coronavirus : le port du masque obligatoire pour circuler dans les salles de sport (mais pas durant la pratique sportive)

Afin de lutter contre la reprise de l'épidémie de Covid-19, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos dès lundi 20 juillet 2020. Parmi ces derniers, les commerces, les banques, les marchés couverts et... les salles de sport. Dans celles-ci, le protocole à respecter sera "le même que dans les restaurants", a précisé le ministère des Sports sur Twitter, samedi 18 juillet. Il faudra porter son masque lorsqu'on y "entre, circule et sort".

Pour les salle de sport : même modus operandi que dans les restaurants où l'on entre, circule et sort avec le masque, que l'on enlève uniquement pour manger. Dans les salles de sport, on ne l'enlèvera qu'au moment de faire du sport, et on le portera le reste du temps