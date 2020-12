Coronavirus : le déconfinement, prévu le 15 décembre, va-t-il être repoussé ?

Le déconfinement du 15 décembre aura-t-il bien lieu ? Les chiffres de l'épidémie de coronavirus ne sont en tout cas pas aussi bons que prévus. "Nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5 000 cas par jour", a déclaré Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, lundi 7 décembre. Pour assouplir les règles du confinement, Emmanuel Macron avait fixé un objectif de moins de 5 000 nouveaux cas quotidiens au 15 décembre. Mais au rythme actuel, les contaminations quotidiennes pourraient s'élever à 6 624 à cette date.

Conférence de presse de Jean Castex jeudi 10 décembre

Pour certains scientifiques, il ne sera pas nécessaire de remettre en cause l'échéance du 15 décembre, car ce n'est pas le seuil de 5 000, mais la tendance qui est importante. "Est-ce qu'on est dans un état de circulation suffisamment favorable à un contrôle sur le long cours, ou bien est-ce que la situation est trop fragile sur le plan épidémiologique pour relâcher certaines restrictions ?", demande Mircea Sofonea, épidémiologiste et spécialiste de la modélisation à l'université de Montpellier (Hérault). Deuxième condition fixée par le chef de l'État : passer sous la barre des 3 000 patients en réanimation. Ce devrait être le cas le 15 décembre, même si le retour à la normale sera long. Le Premier ministre Jean Castex tiendra une conférence de presse jeudi 10 décembre pour confirmer, ou non, l'assouplissement du confinement.

