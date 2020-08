Coronavirus : la hausse des cas s'explique-t-elle seulement par le dépistage massif ?

Sur les réseaux sociaux, la recrudescence des personnes contaminées au coronavirus est très largement commentée. Une publication Facebook affirme par exemple que les chiffres sont manipulés. Graphique à l'appui, l'internaute explique que la hausse des contaminations au Covid-19 s'explique seulement par l'augmentation des tests de dépistage. "Plus on cherche, plus on trouve. Vous pouvez constater que, sur la seconde image, l'augmentation du nombre de cas positifs est presque proportionnelle au nombre de tests qui sont effectués", écrit-il sur le réseau social.

Un nouvel indicateur

Le dépistage massif de la population explique-t-il la hausse des contaminations au coronavirus ? Selon Santé publique France, cette explication ne suffit pas. Avec une équipe de chercheurs, le scientifique Patrick Pintus a développé un nouvel indicateur qui permet de déterminer si l'évolution du nombre de cas est plus ou moins rapide par rapport à l'augmentation du nombre de tests réalisés. "Ce que montre notre indicateur, c'est que depuis le 8,9 et 10 juillet, le nombre de cas augmente plus vite que le nombre de tests", affirme Patrick Pintus.