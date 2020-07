Coronavirus : la thèse d’une deuxième vague prend de l’ampleur

C’est l’inquiétude qui préoccupe toutes les autorités sanitaires dans le monde. Une deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 pourrait avoir lieu. En Europe, plusieurs pays ont d’ores et déjà appliqué des mesures de reconfinement : c’est le cas notamment à Leicester (Angleterre), dans un quartier de Naples (Italie) ou bien même dans toute une partie de la Catalogne (Espagne).

La possibilité d’un reconfinement en France ?

Cette crainte d’une seconde vague de l’épidémie ne concerne pas uniquement ces pays. La France pourrait se retrouver dans une situation similaire. "Dans des régions proches des nôtres, où le virus a été très bien contrôlé comme en France, où on est en pleine période estivale, et bien on voit quand même que la situation peut s’aggraver avec des clusters suffisamment importants pour passer à un confinement localisé. Et ça peut tout à fait nous arriver cet été", alerte le docteur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l’Institut Pasteur.

