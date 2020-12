Coronavirus : la France prête pour le déconfinement ?

Le gouvernement s’est fixé deux objectifs pour le 15 décembre. Si l’on observe le premier critère retenu, le nombre de cas positifs enregistrés quotidiennement, "ce soir il s’établit à 11 022 cas en l’espace de 24 heures, nous sommes donc bien loin du seuil arrêté par Emmanuel Macron de 5 000 cas positifs par jour", explique Sandrine Aramon. Par ailleurs, la moyenne demeure "relativement haute" avec 8 481 cas depuis le 2 décembre. "Si l’on fait une projection, le jour J, c’est à dire le 15 décembre, nous serions à 6 102 contaminations/jour" et l’objectif ne serait donc pas atteint.

Un critère sur deux

Le second objectif concerne "le nombre de personnes hospitalisées en réanimation et soins intensifs". 3 220 personnes sont hospitalisées dans ces services pour le moment. L’objectif de 2 500 à 3 000 fixé par le chef de l’Etat est donc quant à lui plus proche. Bonne nouvelle, la courbe va decrescendo et selon les projections "cette donnée devrait s’établir à 2 578" au 15 décembre. En conclusion, un critère sur deux est donc rempli, ce qui semble insuffisant pour autoriser un déconfinement. A neuf jours de la date butoir, "l’histoire n’est pas écrite et il faut regarder avec prudence ces projections", conclut cependant la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT