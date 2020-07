Coronavirus : "Il faudrait que les médecins généralistes et les infirmières libérales puissent faire des tests PCR", affirme Jean-Paul Hamon

Le médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France Jean-Paul Hamon, estime vendredi sur franceinfo que cela permettrait de désengorger les laboratoires d'analyses et de tester plus vite les Français.

Le président d’honneur de la Fédération des Médecins de France Jean-Paul Hamon, à l'Elysée, à Paris, en 2018. (LUDOVIC MARIN / AFP)