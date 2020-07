Coronavirus : des gestes barrières moins respectés

Des gestes barrières peu respectés, voire plus appliqués du tout. Avec l’arrivée des vacances, la vigilance semble être retombée concernant l’épidémie de Covid-19. Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, constate un relâchement et met en garde : "Il y a une perte quasi complète des mesures de distanciation, en particulier chez la population jeune. Si nos concitoyens continuent à s’écarter de ces mesures, le risque d’une reprise, un peu différente, avant la fin de l’été reste toujours possible", indique-t-il.

300 000 personnes testées en Mayenne

Certains indicateurs commencent à éveiller l’inquiétude. En Mayenne, le seuil des 54 cas pour 5 000 habitants a été franchi pour la première fois. Un plan de dépistage massif sera lancé la semaine prochaine. 300 000 personnes devraient être testés, soit l’ensemble de la population du département.

