Coronavirus : de plus en plus de villes rendent obligatoire le port du masque dans les rues

Lundi 3 août à Lille (Nord), personne ne pourra l’ignorer. Placardée dans toute la ville : l’obligation du port du masque en extérieur entre en vigueur dès minuit. C’est la préfecture qui a pris cette décision bien accepté par certains Lillois. "On trouve que c’est normal, il faut se protéger et protéger les autres. Que ce soit obligatoire ou pas, on a toujours porté le masque", explique l’un d’eux.

Une amende de 38 euros

Du côté de Quend, dans la Somme, c’est le maire qui a pris les devants. C’est la troisième ville de la côte picarde à imposer le masque. Obligation de le porter sur la plage ainsi que sur les artères les plus fréquentées. Et les agents municipaux y veillent. En cas d’infraction, l’amende s’élève à 38 euros. Mais ce week-end, l’heure est encore à la prévention. Plusieurs centaines de villes ont déjà imposé le port du masque.