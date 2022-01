Confinement : une équipe de linguistes de Dijon recueille les témoignages des habitants

France 3 Bourgogne, M. Barate, C. Gaillard, C. Gavignet

À Dijon (Côte-d'Or) en avril 2020, les rues étaient désertes et les habitants confinés. Depuis quelques semaines, des boîtes ont fleuri dans la ville, afin de recueillir la parole intime et le ressenti de chacun sur le premier confinement. Géraldine Kobayashi, participante à l'enquête, vient de participer à l'action. Elle a glissé un mot, dans lequel elle se souvient que sa famille et ses amis lui manquaient, et qu'elle a profité de ce moment pour se reconnecter avec elle-même. "Je dirais qu'il n'était pas contraignant, parce que du coup ça m'a appris à relativiser sur plein de choses, voir ce qui était vraiment essentiel dans la vie", confie-t-elle.



Une équipe de linguistes

Derrière l'appel à témoignages, une équipe de linguistes de l'université de Bourgogne, dont fait partie Cécile Iglésias, co-responsable de l'équipe "Intime". Ils sont spécialisés dans l'intime et dans l'expression des sentiments. "Est-ce que c'est le positif qui l'emporte, ou finalement ce qui est le plus douloureux ? (…) Il est intéressant de faire un peu le bilan, deux ans après, de ce qui nous est resté de cette expérience", explique-t-elle. Les chercheurs espèrent pouvoir restituer les témoignages pour le grand public dès le mois de mars 2022.