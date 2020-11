Confinement : le secteur culturel attend les annonces de Macron

Emmanuel Macron pourrait annoncer mardi 24 novembre le retour des messes, avec une jauge à 30 personnes. Ce qui pose la question de savoir si en étant à autoriser è se regrouper dans un lieu de culte, il peut en être de même dans des lieux culturels. Car dans les théâtre et cinémas, l'activité est à l'arrêt. À Marseille (Bouches-du-Rhône), L'Alhambra est un petit cinéma d'art et d'essai où le temps s'est arrêté. Les affiches en place avant le début du confinement sont restées aux murs. Habituée à accueillir 50 000 spectateurs par an, l'unique salle de projection n'en a compté que la moitié en 2020.

La mort du spectacle vivant

"Si on pouvait redémarrer le plus tôt possible en décembre, et en janvier redémarrer tout ce travail d'ampleur avec les élèves, avec les écoles, avec les enseignants, ce serait une très bonne chose", explique le directeur, William Benedetto. Samedi 21 novembre, des artistes ont symbolisé la mort du spectacle vivant devant l'opéra de Marseille. Tout le secteur attend avec impatience l'allocution du chef de l'État.

