Confinement : à quoi faut-il s'attendre lors de l'allocution d'Emmanuel Macron ?

La France est confinée pour la deuxième fois, et s'il y a un peu plus de monde dans les rues que lors du premier confinement, les Français souffrent. C'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'en est publiquement ému. "La santé mentale des Français s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs observée pour tous les profils socio-démographiques." Noël semble être un horizon pour passer des moments conviviaux en famille, donc difficile d'interdire aux Français d'aller voir leurs proches. La règle de limitation des 1 km devrait être assouplie, la SNCF ayant déjà invité les Français à réserver leurs billets pour les fêtes de fin d'année. Le gouvernement tempère même s'il a dit que "le pays était sur la bonne voie".

Le sport pourrait rependre

Pour les commerces, si les géants du e-commerce ont accepté de repousser le Black Friday au 4 décembre, un protocole devrait être instauré dans les jours à venir. La période des fêtes est cruciale pour les commerçants. En ce qui concerne les activités sportives en club, elles pourraient reprendre d'ici à début décembre.