Commerces : l'allègement du protocole sanitaire augmente-t-il les risques de contamination au Covid-19 ?

Plus de clients autorisés dans les magasins. Depuis le matin du mercredi 9 juin, pour les commerces, la jauge d'accueil passe à quatre mètres carrés nécessaires par client. Conséquence, dans une boutique parisienne, 25 personnes maximum à l'intérieur sont autorisées, au lieu de douze. "Dès qu'on atteint le seuil, on fait patienter les clients à l'extérieur", explique le gérant. Pour lui, l'allègement des restrictions est synonyme d'un espoir de rebond des ventes pendant l'été.

Une jauge allégée dans les musées

Côté client, faire du shopping devient plus agréable. "Le retour en magasin, ça permet de voir les objets qu'on a envie d'acheter", souffle une cliente potentielle. Avec cet allègement du protocole sanitaire, quelles sont les conséquences sur la propagation du Covid-19 ? Selon Stuti Gera, spécialiste prévention du risque infection, la jauge d'accueil compte peu si les gestes barrières sont respectés. "Le fait de se désinfecter les mains en rentrant, et ne plus tripoter son masque, finalement on ne risque pas de contaminer l'environnement, dans un magasin (...) il n'y a pas de soucis", devise Stuti Gera. La jauge d'accueil est également allégée pour les marchés et les musées, avant de disparaître le 30 juin si les conditions le permettent.